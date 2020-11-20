Члены конкурсной комиссии прокомментировали программы кандидатов на пост главы Ижевска

В финал вышли Олег Бекмеметьев и Евгений Леонтьев.

Ижевск. Удмуртия. Спикер Гордумы Ижевска Фарит Губаев и зампредседателя Госсовета Удмуртии Александр Прозоров прокомментировали итоги работы конкурсной комиссии по выбору кандидатур на пост главы столицы республики.

Напомним, в финал вышли два человека. Они набрали большинство баллов по итогам конкурса. У Олега Бекмеметьева — 541 балл, у Евгения Леонтьева — 483 балла. На третьем месте оказалась директор ижевской школы № 28 Елена Варламова с 314-ю баллами.

«Оба кандидата представили очень интересные программы. У Олега Николаевича программа, на мой взгляд, более интересная и глубокая. У Евгения Фёдоровича программа была представлена в другом формате, мы её активно пообсуждали с коллегами. Она связана с развитием соседнего Завьяловского района, экономическими показателями», — подчеркнул Александр Прозоров.

Он также отметил, что у многих кандидатов в программе звучала одна критика, без предложений развития Ижевска. У двух победивших кандидатов как раз присутствовали конструктивные предложения, потому они и получили наивысшие баллы. Евгений Леонтьев рассказал журналистам, что сделал в своём выступлении акцент на развитие экономики.

«Тех отраслей, которые уже сейчас формируют экономику Ижевска. А также уделил внимание тем направлениям, которые могут принести дополнительные налоговые доходы», — сказал Леоньтев.

Олег Бекмеметьев отметил, что в его программе «красной нитью» проходит тезис «Люди — главная ценность».

«Мы базируем все мероприятия, которые изложили в программе, на стратегии «Удмуртия — 2030». <…> Люди выносят на первое место вопросы комфортного проживания, транспортной обеспеченности, эстетической красоты», — уточнил Бекмеметьев.

Окончательное решение примут депутаты Гордумы Ижевска на заседании в четверг, 26 ноября. Оба кандидата вновь представят свои программы. Мероприятие пройдёт в открытом формате.