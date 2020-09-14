ЦИК опубликовала предварительные результаты выборов в городах Удмуртии

В Можге представители партии «Родина» получили 7 мандатов в Городской думе.

Ижевск. Удмуртия. Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики представила предварительные результаты муниципальных выборов. Распределение мандатов в понедельник, 14 сентября, озвучил председатель ЦИК региона Виктор Кушко.

В Воткинске явка составила 17,67%. По итогам голосования, предварительно «Единая Россия» получает 20 мест, ЛДПР – 2 места, КПРФ – 2 места, «Справедливая Россия» - 1 место.

В Глазове на участки пришло 23,53% избирателей. ЛДПР займет 2 места, «Справедливая Россия» - 1 место, КПРФ – 2 места, «Единая Россия» - 20 мест. Еще один мандат получил самовыдвиженец.

В Можге явка составила 28,02%. «Родина» получит 7 мандатов, «Единая Россия» - 11, ЛДПР – 1, КПРФ – 7.

В Сарапуле явка – 24,7%. По результатам голосования у «Справедливой России» 1 мандат, у «Родины» - 2, у ЛДПР – 1, у «Единой России» - 20, у «Патриотов России» - 1, у «Партии пенсионеров» - 1, у КПРФ – 1, еще 1 мандат достался самовыдвиженцу.

По словам Кушко, окончательные итоги голосования будут подведены в среду, 16 сентября. Нарушений, которые могли бы сказаться на результатах выборов, не зафиксировано.

По предварительным данным, места в Гордуме Ижевска седьмого созыва займут представители 4 партий и 2 самовыдвиженца.