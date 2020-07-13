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Глава Ижевска в 2019 году заработал 3,2 млн рублей

09:50, 13 июля, 2020
Дарья Саушина
Глава Ижевска в 2019 году заработал 3,2 млн рублей
09:50, 13 июля, 2020
Дарья Саушина
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#Ижевск\n#сведения о доходах\n#финансы и деньги\n#Олег Бекмеметьев
Фото: vk.com (Олег Бекмеметьев)
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В 2018 году его доход был выше за счет продажи автомобиля.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев отчитался о доходах за 2019 год. Данные опубликованы на официальном сайте города. В прошлом году Бекмеметьев заработал 3 235 809,96 рубля. За 2018 год он декларировал 4,9 млн рублей дохода с учетом средств от продажи автомобиля. 

Главе Ижевска принадлежит земельный участок площадью 1 539 кв. м, доля в праве на еще один участок, дом (78,7 кв. м), квартира (76,8 кв. м), доля в квартире, нежилое помещение, а также автомобиль Volkswagen Touareg.

Супруга мэра заработала в 2019 году 594 214,15 рубля с учетом доходов от вкладов в банках. Ей принадлежит квартира площадью 58,1 кв. м, а также автомобиль Suzuki SX4.

Замглавы администрации – руководитель аппарата администрации Ижевска Денис Логинов задекларировал 3 296 423,08 рубля. Это средства с учетом дохода по предыдущему месту работы и дохода от продажи жилого дома с участком. Ему принадлежит земельный участок 1638 кв. м, доля в квартире, автомобиль INFINITI FX37. Жена чиновника заработала 763 795,52 рубля с учетом дохода от вклада в банке. Один из несовершеннолетних детей Логинова владеет долей в квартире.

Заместитель главы администрации города по социальной политике Дмитрий Чистяков с учетом ежемесячного пособия на ребенка заработал в 2019 году 1 781 824,32 рубля. Ему принадлежит квартира (67,7 кв. м) и автомобиль Chevrolet Captiva klac. Супруга Чистякова с учетом дохода от вклада в банке задекларировала 835 275,23 рубля. Она владеет квартирой площадью 45 кв. м, а также автомобилем Chevrolet klan (j200).

Замглавы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству Игорь Сальников получил 2 213 833,37 рубля. Вместе с супругой он владеет квартирой площадью 119,6 кв. м. Также ему принадлежит помещение (42,3 кв. м), снегоход LYNX 69 YETI ARMY 600 ETEC и прицеп МЗСА 817715. Жена Сальникова заработала 202 466 рублей. Она является обладателем автомобиля Mercedes GLC.

Ранее о своих доходах отчитались депутаты Гордумы Ижевска.

09:50, 13 июля, 2020
Дарья Саушина
251
0
#Ижевск\n#сведения о доходах\n#финансы и деньги\n#Олег Бекмеметьев

 

 

 


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