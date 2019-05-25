Глава Ижевска Олег Бекмеметьев в 2018 году заработал 4,9 млн рублей

Доход председателя Гордумы Олега Гарина составил 5,3 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска, его заместители и председатель Городской думы отчитались о своих доходах за 2018 год. Сведения опубликованы на официальном сайте администрации столицы Удмуртии.

Так, глава Ижевска Олег Бекмеметьев заработал 4 885 406,70 рублей. Сумма указана с учетом продажи легкового автомобиля и дохода на предыдущей работе. Напомним, что Бекмеметьев стал главой Ижевска в октябре прошлого года. До этого он руководил Глазовом и в 2017 году задекларировал 3 064 964,72 рублей. У него в собственности находится земельный участок, две квартиры (в одной ¼ доли), нежилое помещение, автомобиль Volkswagen Touareg. Также в пользовании есть две квартиры.

Супруга Олега Бекмеметьева заработала 1 335 452 рублей (с учетом продажи ½ доли квартиры). Также она указала о наличии двух квартир, земельного участка, нежилого помещения и автомобиля Suzuki.

Председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин задекларировал 5 335 217,41 рублей (с учетом дохода, полученного от продажи транспортного средства). В собственности у руководителя Гордумы две квартиры, подземная автостоянка и легковой автомобиль «Ауди». В пользовании – машино-место, часть нежилого помещения.

Супруга Гарина заработала 50 238,54 рублей. Из имущества в собственности у нее машино-место и три нежилых помещения, квартира в пользовании. В пользовании двух несовершеннолетних детей значится квартира.

Напомним, что в 2017 году доход Гарина составил 2 096 666,58 рублей.

Доход заместителя главы Ижевска по социальной политике Дмитрия Чистякова в 2018 году составил 1 608 320,16 (с учетом ежемесячного пособия на ребенка). Из недвижимости в декларации указана квартира и автомобиль «Шевроле Каптива».

Жена Чистякова заработала 1 099 994,40 рублей. Из имущества у нее две квартиры (одна в пользовании) и два автомобиля: «Шевроле Клан» и «Шевроле Лачеттти». У троих детей в пользовании указана квартира.

Заместитель по ЖКХ Сергей Чернышев заработал в 2018 году 2 804 860,66 рублей (с учетом дохода от продажи доли в квартире, от вкладов в банках). В собственности есть автомобиль «Рено Колеос», в пользовании – дом, земельный участок и пристрой к дому.

Доход супруги Чернышева составил 75 858,35 рублей. Из имущества она задекларировала жилой дом (1/2 доли), земельный участок (1/2 доли), квартиру, двухэтажный пристрой к дому (1/2 доли) и два автомобиля: «Шевроле Спарк» и «Рено Сандеро».

Напомним, что о своих доходах также отчитался глава Удмуртии Александр Бречалов и члены республиканского правительства.