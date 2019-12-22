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Катрина Селезнева покинула пост начальника управление по физической культуре администрации Ижевска

11:55, 22 декабря, 2019
Ксения Чернова
Катрина Селезнева покинула пост начальника управление по физической культуре администрации Ижевска
11:55, 22 декабря, 2019
Ксения Чернова
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#кадры\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия
Фото: facebook.com (Катрина Селезнева)
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Она решила больше времени уделять семье.

Ижевск. Удмуртия. Катрина Селезнева покинула пост начальника управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ижевска. По данным пресс-службы столицы Удмуртской Республики, пятница, 20 декабря, стала её последним рабочим днем в этой должности.

Селезнева возглавила управление 29 мая этого года. До этого она была директором спортивной школы «Нефтяник».

«В связи с тем, что дочь учится в первом классе, а сын готовится к поступлению в университет, Катриной Селезневой принято решение вернуться на прежнее место работы, чтобы уделять больше внимания своей семье», – отмечается в сообщении.

Исполнять обязанности начальника спортивного управления будет Гульнара Маликова, заместитель руководителя этого структурного подразделения.

11:55, 22 декабря, 2019
Ксения Чернова
163
0
#кадры\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия

 

 

 


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