Катрина Селезнева покинула пост начальника управление по физической культуре администрации Ижевска

Она решила больше времени уделять семье.

Ижевск. Удмуртия. Катрина Селезнева покинула пост начальника управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ижевска. По данным пресс-службы столицы Удмуртской Республики, пятница, 20 декабря, стала её последним рабочим днем в этой должности.

Селезнева возглавила управление 29 мая этого года. До этого она была директором спортивной школы «Нефтяник».

«В связи с тем, что дочь учится в первом классе, а сын готовится к поступлению в университет, Катриной Селезневой принято решение вернуться на прежнее место работы, чтобы уделять больше внимания своей семье», – отмечается в сообщении.

Исполнять обязанности начальника спортивного управления будет Гульнара Маликова, заместитель руководителя этого структурного подразделения.