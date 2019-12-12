До последнего вопроса: руководители Ижевска принимают участие в общероссийском дне приема граждан

Власти назвали подобные встречи очень эффективными.

Ижевск. Удмуртия. Городские власти Ижевска принимают участие в Общероссийском дне приема граждан проходит в Ижевске в четверг, 12 декабря. С полудня и до 20:00 глава города Олег Бекмеметьев и его заместители, председатель Городской думы Олег Гарин, а также должностные лица 5 районных администраций, 11 структурных подразделений встречаются с жителями и отвечают на их вопросы.

Например, инициативная группа граждан с улицы Татьяны Барамзиной пришла к Олегу Гарину с просьбой продолжить благоустройство Аллеи ветеранов, а также установить информационные таблички. Дело в том, что в 1980 году на ул. Т. Барамзиной школьники и ветераны в честь 35-летия Великой Победы высадили березы - так появилась Аллея ветеранов. В последние годы эта территория пришла в запустение, здесь требовалось навести порядок.

В 2018 году в рамках Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы Ижевска на Аллее, вдоль проезжей части, установили ограждения. В этом году выложили новый тротуар из брусчатки, установили бортовые камни и обустроили систему водоотведения.

Вера Мельникова, жительница одного из домов по ул. Т. Барамзиной, уверена, что эта территория должна стать местом отдыха горожан, а информационные указатели сохранят память о подвиге нашего народа в годы войны.

«Встречи с жителями всегда очень эффективны, большинство из них позволяет оперативно ответить на вопросы, волнующие горожан, - сказал Олег Гарин. - По Аллее ветеранов мы договорились, что в следующем году будут установлены информационные таблички, урны, обустроен газон. Могу отметить, что такие встречи депутаты Городской думы проводят регулярно, это позволяет вместе с жителями обсудить проблему, найти пути ее решения. Нам важно организовать обратную связь с горожанами, сделать это можно и во время Общероссийского дня приема граждан, и в любой другой день - органы власти открыты для конструктивного общения».

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