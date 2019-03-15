Дмитрий Мусин покинет пост главного федерального инспектора Удмуртии

Исполнять обязанности ГФИ будет Григорий Сергеев, ранее занимавший аналогичный пост в Нижегородской области.

Ижевск. Удмуртия. Главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике Дмитрий Мусин покинет свой пост. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщил источник в аппарате полпреда президента в Приволжском федеральном округе. По его информации, с понедельника, 18 марта, исполнять обязанности ГФИ будет Григорий Сергеев. До этого он был федеральным инспектором по Нижегородской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Информационное агентство «Сусанин» пока не располагает официальным комментарием пресс-службы полпредства.

Наша справка: Дмитрий Ахметович Мусин, родился 2 сентября 1969 года в Добрянке Пермской области. Образование высшее: инженер электромеханик.

В 1991 году окончил Пермское высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск.

Является действительным государственным советником Российской Федерации 3 класса.

С 06.1991 года по 08.1992 года служил в рядах ВС СССР в городе Гомель (Республика Белоруссия);

08.1992 – 08.2000 – работа в коммерческих структурах (Пермь);

08.2000 – 04.2003 – Федеральный инспектор по Удмуртской Республике аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе (Ижевск);

04.2003 – 05.2005 – начальник отдела по работе со средствами массовых коммуникаций управления по работе с общественными организациями и средствами массовой информации, главный советник департамента по внутренней политике аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе (Нижний Новгород);

05.2005 – 10.2007 – руководитель территориального управления Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Приволжскому федеральному округу (Нижний Новгород);

10.2007 – 09.2008 – руководитель территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Нижегородской области (Нижний Новгород);

09.2008 – 07.2011 – руководитель Управления Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия по Приволжскому федеральному округу;

08.2011 – 12.2011 – заместитель руководителя Департамента культурного наследия – главный инспектор по городу Москве;

01.2012 – Главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (Ижевск).

Награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.