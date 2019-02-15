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Удмуртия будет учить Крым организации туризма в межсезонье

08:30, 15 февраля, 2019
Дарья Саушина
08:30, 15 февраля, 2019
Дарья Саушина
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#отдых\n#туризм\n#Крым\n#Удмуртия
Фото: ИА Сусанин
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Пока Крым особо востребован только в купальный сезон.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия поделится с Крымом опытом организации отдыха круглый год. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, на форуме в Сочи два региона подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Оно будет способствовать налаживанию тесных взаимоотношений не только в части досуга и развлечений школьников и студентов, но и в сфере обмена опытом и получения практических навыков на предприятиях региона.

По данным пресс-службы, республика Крым является одним из востребованных направлений для туристов в купальный сезон. Однако в межсезонье происходит спад. В Удмуртии же на сегодняшний день предлагаются программы отдыха и оздоровления в любой сезон: походы, сплавы в период навигации, горные и беговые лыжи, культурно-массовые мероприятия в зимний период.

Одним из приоритетных направлений развития туризма на ближайшие годы в «родниковом крае» является промышленный туризм, рассчитанный как на школьников и студентов, так и представителей бизнес-сообщества.

В 2018 году в Крыму побывали 2,4 тыс. туристов из Удмуртии.

08:30, 15 февраля, 2019
Дарья Саушина
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#отдых\n#туризм\n#Крым\n#Удмуртия

 

 

 


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