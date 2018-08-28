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Полковника Михаила Арсланова назначили начальником УФСИН по Удмуртии

19:55, 28 августа, 2018
Диана Ворончихина
19:55, 28 августа, 2018
Диана Ворончихина
1208
0
#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия\n#УФСИН
Фото: google.ru/maps
1208
0

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ижевск. Удмуртия. Новым начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртии назначили полковника внутренней службы Михаила Арсланова. Соответствующий указ подписал президент России.

Напомним, что в апреле этого года Владимир Путин освободил от этой должности Владимира Доронина. Его обязанности временно исполнял Игорь Криницин.

Наша справка:

Арсланов Михаил Нурнахметович родился 18 октября 1966 года в поселке Куйга Усть-Янского района Республики Саха (Якутия). В 1992 году окончил Уфимскую высшую школу МВД РФ, в 1996 году Академию МВД РФ.

Возглавлял ОФСИН России по Карачаево-Черкесской Республике с 3 октября 2017 года.

19:55, 28 августа, 2018
Диана Ворончихина
1208
0
#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия\n#УФСИН

 

 

 


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