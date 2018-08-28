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МВД Удмуртии возглавил полковник Алексей Попов

19:31, 28 августа, 2018
Дарья Саушина
19:31, 28 августа, 2018
Дарья Саушина
2902
0
#кадры\n#МВД\n#Удмуртия\n#назначения
Фото: mvd.ru
2902
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До этого он занимал пост заместителя начальника УМВД по Архангельской области.

Ижевск. Удмуртия. Новый министр внутренних дел приедет в Удмуртию. Указом президента Российской Федерации на этот пост назначен полковник полиции Алексей Попов. До этого он был заместителем начальника УМВД России по Архангельской области — начальником полиции.

Напомним, что в апреле 2018 года Владимир Путин освободил от занимаемой должности главу МВД Удмуртской Республики Александра Первухина. Все это время обязанности исполнял Олег Мальцев.

19:31, 28 августа, 2018
Дарья Саушина
2902
0
#кадры\n#МВД\n#Удмуртия\n#назначения

 

 

 


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