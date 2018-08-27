Бизнесмена Константина Сунцова предложили назначить и.о. замглавы Ижевска по инвестициям

С такой идеей выступил исполняющий обязанности главы муниципалитета Сергей Задорожный.

Ижевск. Удмуртия. Бизнесмена и советника главы Удмуртии Константина Сунцова предложили назначить исполняющим обязанности заместителя главы Ижевска по инвестициям. С такой идеей выступил и.о. главы муниципалитета Сергей Задорожный.

«Константин Андреевич активно включился в этот процесс (реализация инвестиционных проектов – прим. ред.), но в качестве вашего советника. У меня есть предложение назначить Константина Андреевича и.о. замглавы администрации по инвестициям, и прошу вас поддержать мое предложение», - обратился к Александру Бречалову исполняющий обязанности главы Ижевска Сергей Задорожный во время заседания правительства.

В свою очередь руководитель республики отметил, что не против, если Сунцов будет назначен на эту должность, так как в своей деятельности акцентирует особое внимание на городских инвестиционных проектах.

«Если у вас видение такое и вы видите, что вместе можете сработать, тогда поддерживаю. У меня возражений нет, спасибо за такую позицию. Это еще раз говорит о том, что мы друг друга слышим и в отличие от некоторых депутатов нам не все равно, что будет с Ижевском», - сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.