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В Минимущества Удмуртии оптимизируют штат чиновников

13:29, 29 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
13:29, 29 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#сокращение чиновников\n#оптимизация\n#Ярослав Семенов
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Сокращения начнутся с 1 сентября 2018 года

Ижевск. Удмуртия. В Министерстве имущественных отношений Удмуртской Республики сократят одного заместителя министра. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Удмуртии Ярослава Семенова опубликовали на сайте главы региона.

Исходя из текста документа, также определяется предельная штатная численность работников Минимущества Удмуртии - 60 человек. На сегодняшний день эта цифра равна 66 штатным единицам. Постановление вступит в силу через 10 дней после опубликования, а сокращения начнутся с 1 сентября 2018 года.

Напомним, неделей ранее сообщалось о сокращении сотрудников регионального Минкульта.

13:29, 29 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
760
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сокращение чиновников\n#оптимизация\n#Ярослав Семенов

 

 

 


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