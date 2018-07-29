В Минимущества Удмуртии оптимизируют штат чиновников

Сокращения начнутся с 1 сентября 2018 года

Ижевск. Удмуртия. В Министерстве имущественных отношений Удмуртской Республики сократят одного заместителя министра. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Удмуртии Ярослава Семенова опубликовали на сайте главы региона.

Исходя из текста документа, также определяется предельная штатная численность работников Минимущества Удмуртии - 60 человек. На сегодняшний день эта цифра равна 66 штатным единицам. Постановление вступит в силу через 10 дней после опубликования, а сокращения начнутся с 1 сентября 2018 года.

Напомним, неделей ранее сообщалось о сокращении сотрудников регионального Минкульта.