36 млн рублей сэкономит Удмуртия на сокращении чиновников Минкультуры

Оптимизация ведомства уже началась.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика сэкономит 36 млн рублей за счет сокращения сотрудников регионального министерства культуры и туризма. Оптимизация позволит ежегодно оставлять эту сумму в бюджете региона, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он также отметил, что Минкульт - самое малочисленная структура в правительстве региона.

Напомним, что ранее сообщалось о грядущих сокращениях в региональных ведомствах. Так, они уже начались в министерстве экономики Удмуртии.

Кроме того, первый зампредседателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин подписал постановление о реорганизации в министерстве промышленности и торговли. Согласно документу, у главы ведомства останется 2 заместителя вместо 3. Одного из двух заместителей лишится и председатель комитета по делам ЗАГС.

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указы об изменениях в структурах Минприроды и Минздрава. В каждом ведомстве останется по два заместителя.