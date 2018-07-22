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36 млн рублей сэкономит Удмуртия на сокращении чиновников Минкультуры

12:10, 22 июля, 2018
12:10, 22 июля, 2018
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#кадры\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#Александр Свинин
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Оптимизация ведомства уже началась.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика сэкономит 36 млн рублей за счет сокращения сотрудников регионального министерства культуры и туризма. Оптимизация позволит ежегодно оставлять эту сумму в бюджете региона, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он также отметил, что Минкульт - самое малочисленная структура в правительстве региона.

Напомним, что ранее сообщалось о грядущих сокращениях в региональных ведомствах. Так, они уже начались в министерстве экономики Удмуртии.

Кроме того, первый зампредседателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин подписал постановление о реорганизации в министерстве промышленности и торговли. Согласно документу, у главы ведомства останется 2 заместителя вместо 3. Одного из двух заместителей лишится и председатель комитета по делам ЗАГС.

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указы об изменениях в структурах Минприроды и Минздрава. В каждом ведомстве останется по два заместителя.

12:10, 22 июля, 2018
376
0
#кадры\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#Александр Свинин

 

 

 


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