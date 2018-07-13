Глава Удмуртии потерял 32 строчки в федеральном медиарейтинге губернаторов

За июнь имя Александра Бречалова упоминалось в СМИ 1 365 раз.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов упал в медиарейтинге руководителей регионов Россиии на 32 позиции. Как сообщает «Медиалогия», по итогам июня он занял 61 место из 85 возможных.

Имя Бречалова упоминалось в СМИ 1 365 раз и его медиаиндекс составил 9 357. Отметим, что нестабильность позиции руководителя Удмуртии в рейтинге наблюдается с самого начала 2018 года. В январе он занимал 34 место, в феврале и марте опустился на одну и две строчки соответственно. В апреле глава улучшил свою позицию на один пункт, а в мае поднялся на пять ступеней.

Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область) и Рамзан Кадыров (Чечня) продолжают удерживать свои лидерские позиции в медиарейтинге губернаторов России.

В Приволжском федеральном округе Александр Бречалов занял 11 место из 14. По сравнению с итогами мая, он съехал вниз на три позиции. Здесь первыми оказались Рустам Минниханов (Татарстан), Глеб Никитин (Нижегородская область) и Дмитрий Азаров (Самарская область).