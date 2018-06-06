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Глава Удмуртии поднялся на пять позиций в федеральном медиарейтинге губернаторов России

12:12, 06 июня, 2018
Анна Торхова
12:12, 06 июня, 2018
Анна Торхова
219
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#Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#губернатор\n#глава Удмуртии\n#глава республики\n#Александр Бречалов
Фото: Вконтакте: Александр Бречалов
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Александр Бречалов занимает 29 место из 85.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии поднялся на пять позиций в федеральном медиарейтинге губернаторов России. По итогам мая Александр Бречалов занял 29 место, сообщает Медиалогия.

За месяц имя Бречалова упоминалось в СМИ 2 731 раз, а его медиаиндекс составил 26 072,2.

По-прежнему лидером рейтинга остается Сергей Собянин (Москва). На втором месте расположился Андрей Воробьев (Московская область), на третьем – Рамзан Кадыров (Чечня). Последняя строчка списка досталась главе Чукотского автономного округа – Роману Копину.

Среди губернаторов Приволжского федерального округа глава Удмуртии сохранил восьмую позицию. В числе первых оказались Рустам Минниханов (Татарстан), Глеб Никитин (Нижегородская область) и Рустэм Хамитов (Башкортостан).

12:12, 06 июня, 2018
Анна Торхова
219
0
#Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#губернатор\n#глава Удмуртии\n#глава республики\n#Александр Бречалов

 

 

 


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