Александр Бречалов занимает 29 место из 85.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии поднялся на пять позиций в федеральном медиарейтинге губернаторов России. По итогам мая Александр Бречалов занял 29 место, сообщает Медиалогия.

За месяц имя Бречалова упоминалось в СМИ 2 731 раз, а его медиаиндекс составил 26 072,2.

По-прежнему лидером рейтинга остается Сергей Собянин (Москва). На втором месте расположился Андрей Воробьев (Московская область), на третьем – Рамзан Кадыров (Чечня). Последняя строчка списка досталась главе Чукотского автономного округа – Роману Копину.

Среди губернаторов Приволжского федерального округа глава Удмуртии сохранил восьмую позицию. В числе первых оказались Рустам Минниханов (Татарстан), Глеб Никитин (Нижегородская область) и Рустэм Хамитов (Башкортостан).