Имя нового главы Ижевска может стать известно ко Дню города

Выбирать мэра будут с помощью открытого конкурса, который будет объявлен 15 мая на внеочередной сессии Гордумы.

Ижевска. Удмуртия. Новый глава у Ижевска может появиться ко Дню города, 12 июня. Об этом журналистам после внеочередной сессии Гордумы 10 мая сообщил председатель Гордумы столицы Удмуртии Олег Гарин.

«Стоит задача не затягивать, потому что мы понимаем, когда нет руководителя, возникают определенные проблемы. Тем более, динамика сегодняшней деятельности очень большая, нужно готовиться к отопительному сезону, к новому учебному году», - сказал Гарин.

Отметим, что выборы главы Ижевска впервые пройдут при помощи открытого конкурса, который стартует 15 мая после внеочередной сессия городской думы, где будет принято соответствующее решение. В конкурсную комиссию войдут 12 человек: 6 выберет муниципалитет и еще 6 человек определит глава Удмуртии.

«Кто войдет в комиссию - будет решаться на сессии городской думы. Звучали разные предложения: что это должны быть председатели комиссий, руководители как минимум двух фракций. Были предложения по почетным гражданам, по представителям общественности, но пока дума до конца не определилась. Мы, скорее всего, соберем еще один президиум, пообщаемся, и уже тогда примем окончательное решение по составу конкурсной комиссии», - прокомментировал Олег Гарин.

Согласно уставу города, новый глава будет выбран на срок работы депутатского корпуса с шестого созыва – до 2020 года.

Напомним, 10 мая на внеочередной сессии Гордумы Ижевска депутаты приняли отставку Юрия Тюрина, который покинул пост по собственному желанию.

До выбора нового мэра исполнять обязанности руководителя будет первый заместитель главы администрации Ижевска Сергей Задорожный.