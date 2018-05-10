play
pause
  • $ 63.01 ↑
  • € 75.04 ↑

Имя нового главы Ижевска может стать известно ко Дню города

11:09, 10 мая, 2018
Диана Ворончихина
11:09, 10 мая, 2018
Диана Ворончихина
639
0
#кадры\n#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия\n#Юрий Тюрин
639
0

Выбирать мэра будут с помощью открытого конкурса, который будет объявлен 15 мая на внеочередной сессии Гордумы.

Ижевска. Удмуртия. Новый глава у Ижевска может появиться ко Дню города, 12 июня. Об этом журналистам после внеочередной сессии Гордумы 10 мая сообщил председатель Гордумы столицы Удмуртии Олег Гарин.

«Стоит задача не затягивать, потому что мы понимаем, когда нет руководителя, возникают определенные проблемы. Тем более, динамика сегодняшней деятельности очень большая, нужно готовиться к отопительному сезону, к новому учебному году», - сказал Гарин.

Отметим, что выборы главы Ижевска впервые пройдут при помощи открытого конкурса, который стартует 15 мая после внеочередной сессия городской думы, где будет принято соответствующее решение. В конкурсную комиссию войдут 12 человек: 6 выберет муниципалитет и еще 6 человек определит глава Удмуртии.

«Кто войдет в комиссию - будет решаться на сессии городской думы. Звучали разные предложения: что это должны быть председатели комиссий, руководители как минимум двух фракций. Были предложения по почетным гражданам, по представителям общественности, но пока дума до конца не определилась. Мы, скорее всего, соберем еще один президиум, пообщаемся, и уже тогда примем окончательное решение по составу конкурсной комиссии», - прокомментировал Олег Гарин.

Согласно уставу города, новый глава будет выбран на срок работы депутатского корпуса с шестого созыва – до 2020 года.

Напомним, 10 мая на внеочередной сессии Гордумы Ижевска депутаты приняли отставку Юрия Тюрина, который покинул пост по собственному желанию.
До выбора нового мэра исполнять обязанности руководителя будет первый заместитель главы администрации Ижевска Сергей Задорожный.

11:09, 10 мая, 2018
Диана Ворончихина
639
0
#кадры\n#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия\n#Юрий Тюрин

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

День Победы: какие мероприятия ждут жителей Ижевска 9 мая

08:30, 08 мая, 2018
14497

В Удмуртии нашли применение асфальтобетонной крошке, которая остается при фрезеровании дорог

10020
15:40, 08 мая, 2018

Непростое решение: глава Ижевска Юрий Тюрин прокомментировал свою отставку

9047
09:35, 03 мая, 2018

В одном из жилых домов в Удмуртии обрушилась лоджия

8846
11:08, 07 мая, 2018

Глава Ижевска Юрий Тюрин ушел в отставку

7231
08:55, 03 мая, 2018

СМИ: Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Евгении Медведевой

09:17, 07 мая, 2018
10176

Российская фигуристка Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство

3090
20:00, 05 мая, 2018

В честь инаугурации Владимира Путина в России выпустили «царь-телефоны» стоимостью в 1,9 млн рублей

3018
14:45, 05 мая, 2018

В России могут ввести налог для самозанятых со ставкой от 3%

2254
18:29, 03 мая, 2018

Одного из основателей «Смысловых галлюцинаций» отправили на принудительное лечение за поножовщину

2170
17:23, 04 мая, 2018

Специалисты NASA прочитали невидимые буквы на свитках Мертвого моря

19:04, 04 мая, 2018
2702

Папа Римский Франциск продаст свой суперкар Lamborghini

2127
14:56, 04 мая, 2018

В посмертной статье Хокинга рассказывается о вселенных, образовавшихся после Большого взрыва

2062
19:45, 03 мая, 2018

Военно-морские силы США начали восстанавливать Второй флот

1999
18:15, 05 мая, 2018

Предприниматель из США Илон Маск собрался открыть кондитерскую фабрику

1910
16:55, 06 мая, 2018

Мультимедиа

Салют победы 2018 в Ижевске

Удмуртия в минуту: спасение школьника и увольнения в больнице

09 мая, 2018

Удмуртия в минуту: спасение школьника и увольнения в больнице

09 мая, 2018