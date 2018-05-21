play
pause
  • $ 61.94 ↑
  • € 73.18 ↑

«Единая Россия» приостановит членство в партии бывшего гендиректора «Ижевских электросетей»

11:23, 21 мая, 2018
Дарья Саушина
11:23, 21 мая, 2018
Дарья Саушина
1165
0
#политика\n#Единая Россия\n#Госсовет Удмуртии\n#происшествие
1165
0

В случае, если суд признает его виновным, его исключат из числа членов партии.

Ижевск. Удмуртия. «Единая Россия» приостановит членство в партии бывшего генерального директора «Ижевских электрических сетей». Как рассказали информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе удмуртского регионального отделения партии.

«В связи с возбуждением уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО «Ижевские электрические сети» Сергея Владимировича Клементьева, депутата Государственного Совета Удмуртской Республики, в ближайшее время состоится заседание президиума  регионального политсовета, на котором будет рассмотрен вопрос о приостановлении его членства в партии «Единая Россия», - сообщили в пресс-службе.

В случае признания его виновным, Клементьева исключат из партии.

Напомним, что ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия, бывший руководитель электросетей незаконно использовал деньги муниципального предприятия. Фактически, оплачивая счета за электричество, жители Ижевска финансировали избирательную кампанию депутата.

11:23, 21 мая, 2018
Дарья Саушина
1165
0
#политика\n#Единая Россия\n#Госсовет Удмуртии\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске мужчина с ножом напал на полицейского: злоумышленника застрелили

21:32, 19 мая, 2018
17009

МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава

12081
15:15, 16 мая, 2018

Пожар и взрывы в Пугачево: что известно на текущий момент

8484
23:25, 16 мая, 2018

Чиновники администрации Ижевска приехали на работу на велосипеде

7016
11:17, 18 мая, 2018

Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитался о своих доходах

6771
15:55, 14 мая, 2018

Движение автомобилей через Крымский мост откроется 16 мая

18:48, 14 мая, 2018
3401

Два человека разбились в Татарстане после прыжка с парашютом

2397
15:07, 20 мая, 2018

Стал известен новый состав российского правительства

2191
15:54, 18 мая, 2018

Бывшего замминистра культуры Пирумова арестовали по делу о хищениях в Эрмитаже

2007
19:33, 18 мая, 2018

Полисы ОСАГО могут вновь подорожать с 31 августа

2005
16:31, 14 мая, 2018

Госдеп раскритиковал открытие Крымского моста

11:50, 16 мая, 2018
3268

Принц Гарри женился на Меган Маркл

2299
16:08, 19 мая, 2018

Играющий с туристом леопард попал на видео в Ботсване

2213
12:50, 17 мая, 2018

Янни или Лорел: в сети начались споры о новой звуковой иллюзии

2052
11:48, 18 мая, 2018

Лавров раскритиковал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим

1916
19:38, 14 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

18 мая, 2018

Жители бывшего военного городка в Пугачево возвращаются домой

17 мая, 2018

Кофемолка – выпуск 54: Александр Ермолаев в гостях у Энвиля Касимова

17 мая, 2018