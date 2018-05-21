«Единая Россия» приостановит членство в партии бывшего гендиректора «Ижевских электросетей»

В случае, если суд признает его виновным, его исключат из числа членов партии.

Ижевск. Удмуртия. «Единая Россия» приостановит членство в партии бывшего генерального директора «Ижевских электрических сетей». Как рассказали информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе удмуртского регионального отделения партии.

«В связи с возбуждением уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО «Ижевские электрические сети» Сергея Владимировича Клементьева, депутата Государственного Совета Удмуртской Республики, в ближайшее время состоится заседание президиума регионального политсовета, на котором будет рассмотрен вопрос о приостановлении его членства в партии «Единая Россия», - сообщили в пресс-службе.

В случае признания его виновным, Клементьева исключат из партии.

Напомним, что ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия, бывший руководитель электросетей незаконно использовал деньги муниципального предприятия. Фактически, оплачивая счета за электричество, жители Ижевска финансировали избирательную кампанию депутата.