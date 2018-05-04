Вопрос об отставке главы Ижевска рассмотрят на сессии Гордумы 10 мая

Депутаты утвердят порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на этот пост.

Ижевск. Удмуртия. Вопрос об отставке главы Ижевска Юрия Тюрина рассмотрят на сессии Гордумы 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

«Определена дата проведения внеочередной двадцать третьей сессии Городской думы города Ижевска шестого созыва - 10 мая 2018 года», - говорится в сообщении городских властей.

Депутаты рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Ижевска, а также об утверждении порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на этот пост.

Напомним, в четверг, 3 мая, стало известно, что Юрий Тюрин подал в отставку. Он назвал это непростым решением.

Обязанности главы Ижевска возложили на замглавы администрации города Сергея Задорожного.