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Вопрос об отставке главы Ижевска рассмотрят на сессии Гордумы 10 мая

09:23, 04 мая, 2018
09:23, 04 мая, 2018
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#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#власть и чиновники\n#депутаты\n#Удмуртия\n#Юрий Тюрин
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Депутаты утвердят порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на этот пост.

Ижевск. Удмуртия. Вопрос об отставке главы Ижевска Юрия Тюрина рассмотрят на сессии Гордумы 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

«Определена дата проведения внеочередной двадцать третьей сессии Городской думы города Ижевска шестого созыва - 10 мая 2018 года», - говорится в сообщении городских властей.

Депутаты рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Ижевска, а также об утверждении порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на этот пост.

Напомним, в четверг, 3 мая, стало известно, что Юрий Тюрин подал в отставку. Он назвал это непростым решением.

Обязанности главы Ижевска возложили на замглавы администрации города Сергея Задорожного.

Ижевск "юрского периода": чем запомнился экс-глава столицы Удмуртии Юрий Тюрин

"Сусанин" сделал подборку самых запоминающихся моментов работы бывшего градоначальника. Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин в четверг, 3 мая, написал заявление об отставке по собственному желанию. "Сусанин" решил вспомнить, чем запомнился теперь уже бывший руководитель столицы Удмуртии. Юрий Тюрин родился 5 апреля 1957 года в поселке Ишеевка Ульяновской области.


09:23, 04 мая, 2018
1811
0
#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#власть и чиновники\n#депутаты\n#Удмуртия\n#Юрий Тюрин

 

 

 


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