Непростое решение: глава Ижевска Юрий Тюрин прокомментировал свою отставку

Он поблагодарил всех за работу и поддержку.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин прокомментировал свою отставку. На своей официальной странице в соцсети Facebook он поблагодарил всех за работу и поддержку.

«Сегодня принял для себя непростое решение и подал в отставку. Почти сорок лет жизни я отдал Удмуртии, начиная с 1979 года, с работы на заводе Ижсталь. Искренне желаю благополучия и процветания Удмуртской Республике и ее прекрасной столице», - написал Тюрин.

Он добавил, что уверен в скором развитии Удмуртии и Ижевска «с тем темпом положительных изменений, который уверенно держит новая #КомандаУдмуртии».

Ранее об отставке Тюрина сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.