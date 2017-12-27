Региональный центр закупок Удмуртии начнет работу с 2018 года

Создание казенного учреждения позволит сэкономить на услугах специализированных организаций, которых привлекали для организации закупок министерства.

Ижевск. Удмуртия. Региональный центр закупок в Удмуртии начнет свою работу с января 2018 года. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. В настоящее время у государственного казенного учреждения появился руководитель, им стал Павел Терентьев, идет комплектование штата.

После запуска такого центра в регионе смогут централизировать закупочную деятельность министерств и ведомств, сократить административное дублирование функций, упростить процесс определения поставщика. Кроме того, за счет объединения однотипных лотов в один можно будет экономить бюджетные средства. А проведение всех торгов через одну организацию позволяет привлечь более квалифицированных специалистов к закупочному процессу, и как следствие, повысить качества проводимых процедур.

По данным Минфина Удмуртии, работа центр ведет к «Сокращению расходов на услуги специализированных организаций, которые уполномоченные органы привлекали для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)».

Напомним, что о создании закупочного центра стало известно в ноябре этого года. Казенное учреждение является подведомственной организацией министерства финансов Удмуртской Республики.