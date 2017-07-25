Власти Ижевска опровергли сообщения об увольнении Ильдара Бикбулатова

О возможной отставке первого замглавы администрации города рассказали на местном форуме.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска опровергли сообщения об увольнении первого замглавы администрации города Ильдара Бикбулатова. Об этом сообщила пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Сообщение о том, что Бикбулатов написал заявление об увольнении по собственному желанию, появилось на городском форуме. О причинах такого решения в посте не говорилось.

«Управление кадровой политики администрации города Ижевска сообщает, что данное заявление в Управление кадровой политики не поступало», - отмечается в сообщении.