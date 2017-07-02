Владимир Бодров примет участие в выборах главы Удмуртии от партии КПРФ

Такое решение было принято в воскресенье, 2 июля, во время партийной конференции регионального отделения коммунистической партии.
Ижевск. Удмуртия. Первый секретарь Удмуртского республиканского отделения КПРФ Владимир Бодров примет участие в выборах главы республики осенью 2017 года. Такое решение было принято в воскресенье, 2 июля, во время партийной конференции коммунистов.
Эту информацию в телефонной беседе с корреспондентом информагентства «Сусанин» подтвердил сам Бодров.
«Конференция еще идет, делегаты, по предварительным данным, проголосовали за такое решение», - сказал Владимир Бодров.
Ранее о возможности участия Бодрова в кампании по выбору главы Удмуртии говорил руководитель фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии Владимир Чепкасов.
Выборы высшего должностного лица Удмуртии пройдут 10 сентября этого года. О своем участии в них уже заяивл врио руководителя региона Александр Бречалов и глава Завьявлоского района Андрей Коняшин.
Лидеры региональных отделений партий назвали возможных кандидатов на пост главы Удмуртии
Первое лицо региона выберут 10 сентября 2017 года. Ижевск. Удмуртия. Досрочные выборы главы Удмуртии пройдут в республике 10 сентября 2017 года. Такое решение парламент республики принял во вторник, 6 июня. 19 мая текущего года врио глав Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что намерен участвовать в выборах первого лица региона. "Я принял решение.