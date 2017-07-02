Владимир Бодров примет участие в выборах главы Удмуртии от партии КПРФ

Такое решение было принято в воскресенье, 2 июля, во время партийной конференции регионального отделения коммунистической партии.

Ижевск. Удмуртия. Первый секретарь Удмуртского республиканского отделения КПРФ Владимир Бодров примет участие в выборах главы республики осенью 2017 года. Такое решение было принято в воскресенье, 2 июля, во время партийной конференции коммунистов.

Эту информацию в телефонной беседе с корреспондентом информагентства «Сусанин» подтвердил сам Бодров.

«Конференция еще идет, делегаты, по предварительным данным, проголосовали за такое решение», - сказал Владимир Бодров.

Ранее о возможности участия Бодрова в кампании по выбору главы Удмуртии говорил руководитель фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии Владимир Чепкасов.

Выборы высшего должностного лица Удмуртии пройдут 10 сентября этого года. О своем участии в них уже заяивл врио руководителя региона Александр Бречалов и глава Завьявлоского района Андрей Коняшин.