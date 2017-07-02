  • $ 59.39 ↑
  • € 67.81 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Владимир Бодров примет участие в выборах главы Удмуртии от партии КПРФ

      12:50, 02 июля, 2017
      12:50, 02 июля, 2017
      378
      0
      #политика\n#КПРФ\n#выборы\n#власть\n#Удмуртия\n#глава Удмуртии\n#Владимир Бодров
      Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
      378
      0

      Такое решение было принято в воскресенье, 2 июля, во время партийной конференции регионального отделения коммунистической партии.

      Ижевск. Удмуртия. Первый секретарь Удмуртского республиканского отделения КПРФ Владимир Бодров примет участие в выборах главы республики осенью 2017 года. Такое решение было принято в воскресенье, 2 июля, во время партийной конференции коммунистов.

      Эту информацию в телефонной беседе с корреспондентом информагентства «Сусанин» подтвердил сам Бодров.

      «Конференция еще идет, делегаты, по предварительным данным, проголосовали за такое решение», - сказал Владимир Бодров. 

      Ранее о возможности участия Бодрова в кампании по выбору главы Удмуртии говорил руководитель фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии Владимир Чепкасов. 

      Выборы высшего должностного лица Удмуртии пройдут 10 сентября этого года. О своем участии в них уже заяивл врио руководителя региона Александр Бречалов и глава Завьявлоского района Андрей Коняшин

      Лидеры региональных отделений партий назвали возможных кандидатов на пост главы Удмуртии

      Первое лицо региона выберут 10 сентября 2017 года. Ижевск. Удмуртия. Досрочные выборы главы Удмуртии пройдут в республике 10 сентября 2017 года. Такое решение парламент республики принял во вторник, 6 июня. 19 мая текущего года врио глав Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что намерен участвовать в выборах первого лица региона. "Я принял решение.

      12:50, 02 июля, 2017
      378
      0
      #политика\n#КПРФ\n#выборы\n#власть\n#Удмуртия\n#глава Удмуртии\n#Владимир Бодров

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Грядущие изменения: что поменялось в бараке по проезду Чапаева в Ижевске к визиту Путина?

      11:47, 27 июня, 2017
      12149

      Привезенные в Ижевск «Мерседесы» для Путина и кинутые в Савченко яйца: что произошло минувшей ночью

      11572
      08:00, 26 июня, 2017

      Время приезда Путина в Ижевск, убийство на Школьной и любимая еда россиян: что произошло минувшей ночью

      8597
      08:00, 27 июня, 2017

      Депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко задержали

      7832
      14:06, 25 июня, 2017

      Найденная в кустах неизвестная женщина в Ижевске и фото детей Криштиану Роналду: что произошло минувшей ночью

      5982
      08:00, 30 июня, 2017

      Англия и Германия отказались дислоцироваться в Москве на чемпионате мира по футболу – 2018 из-за пробок

      11:44, 27 июня, 2017
      6505

      Определились полуфиналисты Кубка конфедераций 2017

      2614
      09:45, 26 июня, 2017

      Ушел из жизни бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев

      1560
      10:43, 29 июня, 2017

      В России с 1 июля увеличили МРОТ и ужесточили правила реализации алкоголя

      813
      11:05, 01 июля, 2017

      Банки получили черные списки сомнительных клиентов, составленные Росфинмониторингом

      727
      15:32, 29 июня, 2017

      В Таиланде гигантский варан съел туристку из Бельгии

      18:40, 29 июня, 2017
      7823

      Знаменитая теннисистка Винус Уильямс попала в ДТП со смертельным исходом

      958
      10:00, 30 июня, 2017

      В американском зоопарке живет горилла, которая могла бы читать лекции

      722
      13:43, 28 июня, 2017

      Из-за глобального потепления в мире начали распространяться черви, проникающие в мозг

      661
      19:23, 01 июля, 2017

      Тело Сальвадора Дали извлекут из могилы для установления отцовства

      638
      18:57, 26 июня, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: обыски у Андрея Гальцина и рост тарифов ЖКХ

      30 июня, 2017

      Смертельная авария под Ижевском

      30 июня, 2017

      Удмуртия в минуту: производство молока и приемная Росавтодора «ВКонтакте»

      29 июня, 2017