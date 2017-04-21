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      Участники дебатов в Удмуртии обсудили тему противодействия коррупции

      16:03, 21 апреля, 2017
      16:03, 21 апреля, 2017
      193
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      #Единая Россия\n#Ижевск\n#дебаты\n#Удмуртия\n#праймериз
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      В дискуссии приняли участие депутат Госсовета Удмуртии Энвиль Касимов, предприниматели и работники сферы образования.

      Ижевск. Удмуртия. Участники дебатов в Удмуртии обсудили тему противодействия коррупции и эффективности госрасходов. В дискуссии приняли участие депутат Госсовета Удмуртии Энвиль Касимов, предприниматели и работники сферы образования.

      В ходе дебатов спикеры попытались найти пути решения проблемы, которая, по их мнению, имеет комплексный характер, а также затронули вопросы лоббирования и конфликта интересов.

      По словам депутата Госсовета Удмуртии Энвиля Касимова, позиция по данной проблематике у всех выступающих должна быть одинаковая.

      «Находясь в Госсовете нельзя лоббировать чьи-то вопросы. В парламенте мы стараемся принимать законодательные акты, которые препятствуют лоббизму, который в свою очередь может способствовать развитию коррупции. Я, как и многие, считаю, что власть должна быть максимально открытой», - сказал Энвиль Касимов в ходе своего выступления.

      Актуальность проблемы подчеркнули и другие участники дебатов. Так, по мнению предпринимателя Михаила Балясникова, одним из факторов, благодаря которому в стране процветает коррупция, является низкий уровень жизни.

      «Это явление носит системный характер. Есть меры противодействия системные. Но есть меры конкретных шагов, которые можно применять здесь и сейчас. Нужно проводить серьезную экспертизу по коррупциогенным факторам в законодательстве», - отметил Баляников.

      Помимо этого, спикеры обсудили профилактические меры по борьбе с коррупцией, а также разобрали примеры, которые применяются в зарубежных странах.

      Спикеры также отметили, что в сложившейся ситуации нужно воспитывать отвращение к коррупции.

      «В СМИ ярко и жестко освещается это. Считаю такую позицию правильной. Но главное, чтобы журналисты не переходили определенную границу и не начинали шантажировать кого-либо. Примеры этого у нас, к сожалению, имеются», - сказал Касимов.

      Кандидаты в депутаты также обсудили тему так называемой бытовой коррупции. Методы борьбы с ней и варианты осуществления общественного контроля.

      «Хочу отметить, что «Единая Россия» работает над чисткой своих рядов. Поэтому складывается впечатление, что наибольшее количество коррупционеров в этой партии. Партия работает над этим. Это правильная тенденция – нужно радоваться тому, что такие мероприятия проводятся», - сказал председатель совета Союза «Удмуртская торгово-промышленная палата» Виктор Любимов.

      16:03, 21 апреля, 2017
      193
      0
      #Единая Россия\n#Ижевск\n#дебаты\n#Удмуртия\n#праймериз
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