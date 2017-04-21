Ситуацию в сфере физкультуры и спорта обсудили участники дебатов в Удмуртии

В дискуссии приняли участие работники сферы дошкольного образования, а также представители Горьковской железной дороги.

Ижевск. Удмуртия. Ситуацию в сфере физкультуры и спорта обсудили участники дебатов «Единой России» в Удмуртии. В дискуссии приняли участие работники сферы дошкольного образования, а также представители молодежного парламента.

Директор игринского райцентра декоративно-прикладного искусства и ремесел Наталья Злобина отметила в ходе своего выступления проблему развития спорта на сельском уровне. По ее мнению, сейчас в районах существует большинство талантливых спортсменов и команд, однако условия для занятий слабые.

«Помимо того, что я плотно занимаюсь культурой – мне близка тема спорта и молодежной политики. Я считаю, что на сельском уровне спорт развит сильно. У нас хорошие команды, но слабые условия для его развития и для занятий спортом. Хотелось бы чтобы развивался уличный спорт и молодежь вела здоровый образ жизни», сказала в ходе своего выступления Злобина.

В свою очередь, Артур Магдеев отметил, молодежь – это локомотив, который двигает экономику многих современных развитых стран.

«С молодежью нужно работать и предоставлять возможность реализовывать себя. Сейчас мы реализуем два гранта, которые получили. Разработали три законодательных инициативы. Молодежным парламентом организовали фестиваль науки», - сказал в приветственном слове Магдеев.

Также Артур Салимгараев сделал упор на историю и традиции, которые современная молодежь изучает неохотно. По мнению спикера, главное в интересной форме донести до школьников какую-либо информацию.

«Молодежи нужно подавать информацию красиво, власть должна говорить с молодежью на одном языке», - отметил Салимгараев.

На дебатах также выступила директор игринского детского дома творчества Елена Ускова, которая затронула проблемы недостаточного количества физкультурно-оздоровительных комплексов в районах республики.

«Для привлечения людей молодежи к спорту – должно продолжать строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. На селе эта проблема очень сильно ощущается. В Игре, к примеру, нет ни одного современного спортивного зала. Здесь можно было привлечь инвесторов», - сказала Елена Ускова.

По ее словам, нужно также уделять внимание трудоустройству современной молодежи на работу.