Рыбалка, коррупция и мультики: о чем рассказал Андрей Гальцин в своем последнем интервью «Сусанину»

Также политик поделился своими ощущениях по поводу работы с руководителем региона.

Ижевск. Удмуртия. Экс-руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Андрей Гальцин рассказал в «Кофемолке» про рыбалку, коррупцию и мультфильмы. Политик поведал и своих взаимоотношениях с руководителем региона и воспитании детей.

О том, каких размеров был сом, пойманный Гальциным, и много другого интересного можно узнать в выпуске проекта «Кофемолка» от 21 июля 2016 года.

Кофемолка - выпуск 15: Андрей Гальцин в гостях у Энвиля Касимова Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Андрей Гальцин рассказал Энвиль Касимов о политике, рыбалке и Губке Бобе /news/2016/07/21/458835

Напомним, о том, что руководитель администрации главы и правительства Удмуртской Республики Андрей Гальцин покинул свой пост по собственному желанию стало известно в понедельник, 20 марта.