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      Рыбалка, коррупция и мультики: о чем рассказал Андрей Гальцин в своем последнем интервью «Сусанину»

      12:52, 20 марта, 2017
      Яна Шамаева
      12:52, 20 марта, 2017
      Яна Шамаева
      388
      0
      #политика\n#Ижевск\n#Андрей Гальцин\n#Удмуртия
      388
      0

      Также политик поделился своими ощущениях по поводу работы с руководителем региона.

      Ижевск. Удмуртия. Экс-руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Андрей Гальцин рассказал в «Кофемолке» про рыбалку, коррупцию и мультфильмы. Политик поведал и своих взаимоотношениях с руководителем региона и воспитании детей.

      О том, каких размеров был сом, пойманный Гальциным, и много другого интересного можно узнать в выпуске проекта «Кофемолка» от 21 июля 2016 года.

      Кофемолка - выпуск 15: Андрей Гальцин в гостях у Энвиля Касимова

      Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Андрей Гальцин рассказал Энвиль Касимов о политике, рыбалке и Губке Бобе /news/2016/07/21/458835

      Напомним, о том, что руководитель администрации главы и правительства Удмуртской Республики Андрей Гальцин покинул свой пост по собственному желанию стало известно в понедельник, 20 марта.

      12:52, 20 марта, 2017
      Яна Шамаева
      388
      0
      #политика\n#Ижевск\n#Андрей Гальцин\n#Удмуртия
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