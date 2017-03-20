Андрей Гальцин покинул пост руководителя администрации главы Удмуртии

Гальцин руководил администрацией главы и правительства Удмуртии с 2014 года.

Ижевск. Удмуртия. Руководитель администрации главы и правительства Удмуртской Республики Андрей Гальцин покинул свой пост. Соответствующий документ опубликован на сайте органов власти региона.

«Освободить Гальцина Андрея Ивановича от должности руководителя администрации главы и правительства Удмуртской Республики 20 марта 2017 года по инициативе работника, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации», - сообщается в указе.

Андрей Гальцин покинул занимаемый пост по собственной инициативе.

Наша справка: Гальцин Андрей Иванович, родился 10 мая 1961 года в поселке Сосновка Малопургинского района Удмуртской АССР.

В 1983 году окончил Ижевский механический институт по специальности «Конструирование и производство радиоаппаратуры», в 1997 году - Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление»;

1983-1988 - сменный мастер цеха № 47 ПО «Ижевский мотозавод» Удмуртской АССР;

1988-1990 - секретарь Октябрьского РК ВЛКСМ Ижевска Удмуртской АССР;

1990-1995 - заведующий отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта исполкома Октябрьского райсовета Ижевска;

1995 - начальник отдела по делам молодежи администрации Октябрьского района;

1995-1996 - председатель Комитета по делам молодежи администрации Ижевска;

1996-2001 - председатель Государственного комитета Удмуртской Республики по делам молодежи, Ижевск;

2001-2002 - заместитель руководителя администрации президента и правительства Удмуртской Республики - начальник Управления общественно-политической информации, Ижевск;

2002-2008 - руководитель Регионального исполнительного комитета Удмуртского регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия», Ижевск;

2008-2012 - Председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по экономической политике, промышленности и инвестициям, Ижевск;

2012-2014 - руководитель Регионального исполнительного комитета Удмуртского регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия», Ижевск;

2014 - исполняющий обязанности Руководителя администрации главы и правительства Удмуртской Республики, Ижевск;

2014-2016 - Руководитель администрации главы и правительства Удмуртской Республики.

(по материалам udmurt.ru)