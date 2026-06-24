Республика Мали. Барражирующий боеприпас «Ланцет» от ижевской компании ZALA (Зала) впервые применили на Африканском континенте. Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на информагентство «ANNA News» («АННА Ньюс»).

Бойцы Африканского корпуса Минобороны РФ с помощью разведывательного беспилотника ZALA Z-16 обнаружили пикап боевиков в регионе Томбукту в Мали. По машине противника был запущен барражирующий боеприпас «Ланцет», автомобиль уничтожен.

«Отмечается, что удар по боевикам в регионе Томбукту стал первым опубликованным в открытых источниках применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» на Африканском континенте», — говорится в сообщении.