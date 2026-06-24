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Ижевский беспилотник «Ланцет» впервые применили по боевикам в Африке

17:33, 24 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Ижевский беспилотник «Ланцет» впервые применили по боевикам в Африке
17:33, 24 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
68
0
#Ижевск\n#Африка\n#Мали\n#Ланцет\n#ZALA\n#беспилотник\n#БПЛА\n#Минобороны
Источник фото: ТГ-канал Африканского корпуса МО РФ
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Удар был нанесён по пикапу в Мали.

Республика Мали. Барражирующий боеприпас «Ланцет» от ижевской компании ZALA (Зала) впервые применили на Африканском континенте. Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на информагентство «ANNA News» («АННА Ньюс»).

Бойцы Африканского корпуса Минобороны РФ с помощью разведывательного беспилотника ZALA Z-16 обнаружили пикап боевиков в регионе Томбукту в Мали. По машине противника был запущен барражирующий боеприпас «Ланцет», автомобиль уничтожен.

«Отмечается, что удар по боевикам в регионе Томбукту стал первым опубликованным в открытых источниках применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» на Африканском континенте», — говорится в сообщении.

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17:33, 24 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
68
0
#Ижевск\n#Африка\n#Мали\n#Ланцет\n#ZALA\n#беспилотник\n#БПЛА\n#Минобороны