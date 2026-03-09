Ижевск. Удмуртия. Местами по Удмуртии ночью и утром 10 марта ожидаются морозы до -30, -31 градусов по Цельсию. Об этом сообщает Служба гражданской защиты республики со ссылкой на Гидрометцентр.

«Чтобы избежать переохлаждения и обморожения, одевайтесь тепло и многослойно. Не забывайте про варежки, шарфы и шапки, а также теплую обувь — охлаждение начинается с замерзающих рук, ног, головы», — говорится в сообщении.

Также в МЧС Удмуртии напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при топке печи и использовании электрооборудования.