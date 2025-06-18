Ижевск. Удмуртия. В Ижевске временно перенесли остановку троллейбусов «Улица Карла Маркса» в направлении центра города. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ».

Перенос остановочного пункта нужен, чтобы подрядчик благоустроил старую посадочную площадку. В результате троллейбусы №№ 6, 10, 14 при движении в центр города будут останавливаться на 15 м дальше остановки «Улица Карла Маркса».

Горожанам приносят извинения за доставленные неудобства.

Ранее председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов в своём ТГ-канале сообщал, что ночью 17 июня дорожники начали укладывать нижний слой асфальта на участке улицы Карла Либкнехта от Пушкинской до Карла Маркса. Работы планируется завершить в июле.