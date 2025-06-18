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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске временно перенесли троллейбусную остановку «Улица Карла Маркса» в направлении центра

10:10, 18 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске временно перенесли троллейбусную остановку «Улица Карла Маркса» в направлении центра
10:10, 18 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#остановка\n#троллейбусы\n#благоутройство
Источник фото: ИжГЭТ
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Здесь благоустроят посадочную площадку.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске временно перенесли остановку троллейбусов «Улица Карла Маркса» в направлении центра города. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ». 

Перенос остановочного пункта нужен, чтобы подрядчик благоустроил старую посадочную площадку. В результате троллейбусы №№ 6, 10, 14 при движении в центр города будут останавливаться на 15 м дальше остановки «Улица Карла Маркса». 

Горожанам приносят извинения за доставленные неудобства.

Ранее председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов в своём ТГ-канале сообщал, что ночью 17 июня дорожники начали укладывать нижний слой асфальта на участке улицы Карла Либкнехта от Пушкинской до Карла Маркса. Работы планируется завершить в июле. 

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10:10, 18 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
125
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#остановка\n#троллейбусы\n#благоутройство