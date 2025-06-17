Ижевск. Удмуртия. В производственных подразделениях филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Удмуртэнерго» прошел День охраны труда, основной задачей которого традиционно является снижение рисков возникновения несчастных случаев при выполнении плановых и аварийно-восстановительных работ.

Во всех производственных подразделениях филиала в этот день проведена оценка навыков персонала по безопасному производству работ. Руководство филиала и члены комиссий по проведению Дня охраны труда оценивали состояние рабочих мест персонала, комплектацию бригад защитными средствами и инструментами.

Особое внимание уделялось проведению показательных допусков и обучающих мероприятий на учебно-тренировочных полигонах; порядку организации и осуществлению оперативных переговоров и оперативных переключений; подготовке рабочего места и допуску бригад к работе.

В Малопургинском участке Завьяловского РЭС специалисты управления производственной безопасности и производственного контроля провели практическое занятие, посвященное особенностям проведения работ на высоте, в частности, познакомили персонал с новым оборудованием для безопасного спуска с высоты пострадавшего от поражения электрическим током.

«Энергетика – серьезная и опасная сфера деятельности. День охраны труда – повод ещё раз задуматься о ценности человеческой жизни. Для обеспечения безопасности персонала и посторонних лиц необходимо, чтобы правила проведения работ на энергообъектах выполнялись неукоснительно», — подчеркнул директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев.

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