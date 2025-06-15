Ижевск. Удмуртия. За период с января по апрель 2025 года оборот оптовой торговли организаций в Удмуртии составил 181 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, показатель снизился на 2,2%. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

При этом оборот розничной торговли (с учётом всех источников реализации) за первые четыре месяца текущего года составил 147 млрд рублей, что на 6,6% больше показателя прошлого года.

Помимо этого, оборот общественного питания в республике за январь-апрель 2025 года составил 9,4 млрд рублей. В сопоставимых ценах показатель увеличился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.