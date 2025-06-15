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Оборот общественного питания в Удмуртии за четыре месяца 2025 года составил 9,4 млрд рублей

14:00, 15 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Оборот общественного питания в Удмуртии за четыре месяца 2025 года составил 9,4 млрд рублей
14:00, 15 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#Удмуртия\n#Удмурстат\n#питание
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Оборот розничной торговли составил 147 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. За период с января по апрель 2025 года оборот оптовой торговли организаций в Удмуртии составил 181 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, показатель снизился на 2,2%. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

При этом оборот розничной торговли (с учётом всех источников реализации) за первые четыре месяца текущего года составил 147 млрд рублей, что на 6,6% больше показателя прошлого года. 

Помимо этого, оборот общественного питания в республике за январь-апрель 2025 года составил 9,4 млрд рублей. В сопоставимых ценах показатель увеличился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

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14:00, 15 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
60
0
#Удмуртия\n#Удмурстат\n#питание