Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид

В зоопарке Удмуртии после зимы пробудились сурки

11:36, 23 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В зоопарке Удмуртии после зимы пробудились сурки
11:36, 23 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
144
0
#Удмуртия\n#зоопарк\n#Ижевский зоопарк\n#День сурка
Источник фото: Зоопарк Удмуртии
144
0

Напомним, бурый мишка по имени Гоша тоже проснулся.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевском зоопарке после зимней спячки пробудились сурки. Об этом сообщается на официальной странице зоопарка «ВКонтакте».

Несмотря на ночные заморозки, животные в зоопарке постепенно выходят из спячки. Проснулись и сурки. Они вышли из своих норок, чтобы принять солнечные ванны и отведать тыкву.

Напомним, бурый медведь Гоша в этом году вышел из спячки 17 марта.


Видео: Зоопарк Удмуртии

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

11:36, 23 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
144
0
#Удмуртия\n#зоопарк\n#Ижевский зоопарк\n#День сурка