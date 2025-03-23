Ижевск. Удмуртия. В Ижевском зоопарке после зимней спячки пробудились сурки. Об этом сообщается на официальной странице зоопарка «ВКонтакте».

Несмотря на ночные заморозки, животные в зоопарке постепенно выходят из спячки. Проснулись и сурки. Они вышли из своих норок, чтобы принять солнечные ванны и отведать тыкву.

Напомним, бурый медведь Гоша в этом году вышел из спячки 17 марта.



Видео: Зоопарк Удмуртии