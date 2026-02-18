Ижевск. Удмуртия. Научно-популярный марафон о жизни сурков стартует в Удмуртии в марте (6+). Об этом рассказала в соцсетях и. о. министра природных ресурсов и окружающей среды республики Роза Аснанова.

«В пятницу, 13 марта, в канун славянского Дня сурка (его еще называют «Авдотья-свистунья») стартует наш первый большой просветительский марафон «Соседи по планете» в селе Каракулино», — написала руководитель Минприроды Удмуртии.

Вместе с ученым из УдГУ Михаилом Загумёновым, который 20 лет изучает сурков, участники марафона будут разбираться: чем эдификатор отличается от вредителя, как читать следы и почему сурчиные норы — сложный инженерный проект.

«Для детей — квест, для взрослых — наука и ответы на вопросы», — подытожила Роза Фикратовна.

Напомним, по итогам летнего учёта 2025 года, в республике проживает 1 061 особь степных сурков.