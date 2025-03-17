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Новый ФАП появится в Завьяловском районе к ноябрю

11:44, 17 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Новый ФАП появится в Завьяловском районе к ноябрю
11:44, 17 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
101
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#Завьяловский район\n#ФАП\n#строительство
Источник фото: Константин Русинов
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Площадь здания составит 74 кв. м.

Завьялово. Удмуртия. Новый ФАП начали строить в Завьяловском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Константин Русинов на своей странице «ВКонтакте».

Площадь нового здания составит 74 кв. м. Здесь оборудуют комнату персонала, холл ожидания для пациентов, прививочный и акушерский кабинеты.

«На постоянной основе в ФАПе будут работать акушерка и медицинские сёстры. Завершение строительства ФАПа планируется в ноябре текущего года», — сообщил Константин Русинов.

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11:44, 17 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
101
0
#Завьяловский район\n#ФАП\n#строительство