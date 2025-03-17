Завьялово. Удмуртия. Новый ФАП начали строить в Завьяловском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Константин Русинов на своей странице «ВКонтакте».

Площадь нового здания составит 74 кв. м. Здесь оборудуют комнату персонала, холл ожидания для пациентов, прививочный и акушерский кабинеты.

«На постоянной основе в ФАПе будут работать акушерка и медицинские сёстры. Завершение строительства ФАПа планируется в ноябре текущего года», — сообщил Константин Русинов.