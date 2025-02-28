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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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К 2027 году на нескольких улицах ижевского микрорайона Люлли оборудуют освещение

10:35, 28 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
К 2027 году на нескольких улицах ижевского микрорайона Люлли оборудуют освещение
10:35, 28 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
78
0
#Ижевск\n#иск\n#суды\n#уличное освещение
Источник фото: ИА «Сусанин»
78
0

Света сейчас нет на участках шести улиц.

Ижевск. Удмуртия. В ижевском микрорайоне Люлли на нескольких улицах появится освещение. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что стационарное освещение отсутствует на нескольких участках улиц Льва Яшина, Валерия Харламова, Каменской, Сочинской, Анатолия Тарасова и Юниоров.

Суд удовлетворил иск прокуратуры о возложении обязанности оборудовать освещение на администрацию Ижевска. Работы должны провести до 31 января 2027 года. 

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10:35, 28 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
78
0
#Ижевск\n#иск\n#суды\n#уличное освещение