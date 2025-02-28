Ижевск. Удмуртия. В ижевском микрорайоне Люлли на нескольких улицах появится освещение. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что стационарное освещение отсутствует на нескольких участках улиц Льва Яшина, Валерия Харламова, Каменской, Сочинской, Анатолия Тарасова и Юниоров.

Суд удовлетворил иск прокуратуры о возложении обязанности оборудовать освещение на администрацию Ижевска. Работы должны провести до 31 января 2027 года.