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Нагрузка на мировых судей выросла в Удмуртии

14:20, 26 февраля, 2025
Нагрузка на мировых судей выросла в Удмуртии
14:20, 26 февраля, 2025
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#Удмуртия\n#суд\n#Верховный суд Удмуртии
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Всего за 2024 год судьи республики рассмотрели более 590 тыс. дел и материалов.

Ижевск. Удмуртия. За 2024 год судьи Удмуртии рассмотрели 597 781 дел и материалов — это на 10% больше, чем в 2023 году. Об этом на конференции 26 февраля рассказал председатель Верховного суда республики Александр Полушкин.

«При этом стоит отметить, что прирост годовой нагрузки обусловлен увеличением количества материалов, рассмотренных в порядке исполнения судебных постановлений, число же дел всех видов производств, за исключением оконченных по правилам первой инстанции гражданских дел, напротив, уменьшилось», — пояснил председатель Верховного суда УР.

За год среднемесячная нагрузка на одного судью мирового суда выросла с 468,8 дел и материалов до 515,8. В районных судах — с 58,9 до 67,2 дел и материалов, в Верховном суде нагрузка немного снизилась — с 27 до 26,2.

Например, судьи Удмуртии по первой инстанции рассмотрели 7 703 уголовных дела. В Верховном суде УР по первой инстанции окончено на одно дело больше, чем в 2023 году — 19 уголовных дел. По 14 делам в отношении 19 лиц вынесены обвинительные приговоры, по четырем делам в отношении четырех лиц применены принудительные меры медицинского характера, одно дело в отношении двух лиц возвращено прокурору.

«В рассмотрении дел районными и городским судами республики отмечается тенденция в снижении общего количества уголовных дел, оконченных производством по первой инстанции. Как и в предыдущем отчетном периоде, в 2024 году количество указанных дел вновь уменьшилось на 15,9 % и составило 4 950 дел», — добавил Александр Полушкин. 

Мировые судьи за год рассмотрели 2 734 уголовных дела — на 21,5% меньше 2023 года. Как и в районных судах, основную долю заняли кражи. 

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14:20, 26 февраля, 2025
187
0
#Удмуртия\n#суд\n#Верховный суд Удмуртии