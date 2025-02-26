Ижевск. Удмуртия. За 2024 год судьи Удмуртии рассмотрели 597 781 дел и материалов — это на 10% больше, чем в 2023 году. Об этом на конференции 26 февраля рассказал председатель Верховного суда республики Александр Полушкин.

«При этом стоит отметить, что прирост годовой нагрузки обусловлен увеличением количества материалов, рассмотренных в порядке исполнения судебных постановлений, число же дел всех видов производств, за исключением оконченных по правилам первой инстанции гражданских дел, напротив, уменьшилось», — пояснил председатель Верховного суда УР.

За год среднемесячная нагрузка на одного судью мирового суда выросла с 468,8 дел и материалов до 515,8. В районных судах — с 58,9 до 67,2 дел и материалов, в Верховном суде нагрузка немного снизилась — с 27 до 26,2.

Например, судьи Удмуртии по первой инстанции рассмотрели 7 703 уголовных дела. В Верховном суде УР по первой инстанции окончено на одно дело больше, чем в 2023 году — 19 уголовных дел. По 14 делам в отношении 19 лиц вынесены обвинительные приговоры, по четырем делам в отношении четырех лиц применены принудительные меры медицинского характера, одно дело в отношении двух лиц возвращено прокурору.

«В рассмотрении дел районными и городским судами республики отмечается тенденция в снижении общего количества уголовных дел, оконченных производством по первой инстанции. Как и в предыдущем отчетном периоде, в 2024 году количество указанных дел вновь уменьшилось на 15,9 % и составило 4 950 дел», — добавил Александр Полушкин.

Мировые судьи за год рассмотрели 2 734 уголовных дела — на 21,5% меньше 2023 года. Как и в районных судах, основную долю заняли кражи.