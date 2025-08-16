Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Мини-отпуск каждый день — в поселке-курорте Астра-Мария Лонгрид Что такое k-pop и как он представлен в Ижевске Лонгрид Созданный огнём Лонгрид

В Индустриальном суде Ижевска открыли комнату судебного примирения

14:07, 16 августа, 2025
Константин Ижболдин
журналист
В Индустриальном суде Ижевска открыли комнату судебного примирения
14:07, 16 августа, 2025
Константин Ижболдин
журналист
425
0
#Верховный суд Удмуртии\n#Индустриальный суд
Источник фото: Верховный суд УР
425
0

Медиаторы будут помогать решать споры досудебным способом.

Ижевск. Удмуртия. В Индустриальном районном суде Ижевска открыли комнату примирения. Верховный Суд Удмуртии сообщил о нововведении в социальных сетях. 

В помещении на информационных стендах размещена информация по примирительным процедурам с указанием условий и порядка их проведения. 

Медиация — это альтернативная судебной процедура разрешения споров, в которой стороны при содействии независимого посредника-медиатора достигают соглашения без вынесения судебного решения.

Для этого в Индустриальном суде предоставляются услуги судебного примирителя — судьи в отставке, включенного в специальный список, утвержденный пленумом Верховного Суда РФ.

Добавим, что Индустриальный районный суд Ижевска одним из первых приступил к внедрению в работу институтов медиации и судебного примирения при урегулировании гражданско-правовых споров.

 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

14:07, 16 августа, 2025
Константин Ижболдин
журналист
425
0
#Верховный суд Удмуртии\n#Индустриальный суд