Ижевск. Удмуртия. В Индустриальном районном суде Ижевска открыли комнату примирения. Верховный Суд Удмуртии сообщил о нововведении в социальных сетях.

В помещении на информационных стендах размещена информация по примирительным процедурам с указанием условий и порядка их проведения.

Медиация — это альтернативная судебной процедура разрешения споров, в которой стороны при содействии независимого посредника-медиатора достигают соглашения без вынесения судебного решения.

Для этого в Индустриальном суде предоставляются услуги судебного примирителя — судьи в отставке, включенного в специальный список, утвержденный пленумом Верховного Суда РФ.

Добавим, что Индустриальный районный суд Ижевска одним из первых приступил к внедрению в работу институтов медиации и судебного примирения при урегулировании гражданско-правовых споров.