Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сохраняется тенденция тёплого января. Об этом в своем телеграм-канале написала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Зеленцова.

В 2025 году первый месяц оказался теплее климатической нормы на 6 градусов по Цельсию. С 1933 года в Ижевске было только два января теплее нынешнего – в 2007 и в 2020 годах. Тогда отклонения от нормы стали рекордными и составили 8-9 градусов.

По словам синоптика, с 2018 года наблюдается тенденция, что первый месяц года часто оказывается тёплым. Исключение составляют лишь 2023 и 2024 годы.

«Хочется сравнивать этот год именно с 2020. Отчасти ещё и потому, что в атмосфере наблюдались очень схожие процессы. То есть причины тогдашней и нынешней тёплой погоды примерно одинаковые: активный перенос тёплых воздушных масс с Атлантики на восток, вглубь континента», – отметила Дарья Зеленцова.

Эксперт добавила, что в 2020 году оттепель продолжалась 9 дней. Для сравнения, в январе наступившего года их было 11. Кроме того, пять лет назад на севере Удмуртии один день наблюдались 30-градусные морозы. В этом же году минимальная температура за месяц опустилась только до -27,4 градуса.