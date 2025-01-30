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В Ижевске на реке Иж спасатели начали собирать абсорбированный нефтепродукт

10:25, 30 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске на реке Иж спасатели начали собирать абсорбированный нефтепродукт
10:25, 30 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
364
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#загрязнение\n#река Иж
Источник фото: скриншот видео с телеграм-канала Андрея Шуткина
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Ночью они дополнительно обработали поверхность загрязнённой воды сорбентом.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на реке Иж Республиканский поисково-спасательный отряд №1 и отряд особого риска ПСС Удмуртии начали собирать абсорбированный нефтепродукт. Об этом в своём Телгерам-канале рассказал председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. 

Напомним, что маслянистые пятна на реке Иж обнаружили 29 января. На месте были установлены боновые заграждения, а на поверхность распылили абсорбент.

Ночью 30 января спасатели мониторили ситуацию и в 00:30 дополнительно обработали вышедшие из стока остатки нефтепродукта сорбентом. По данным на 10:00 30 января, сорбент вступил в реакцию с нефтепродуктами, поэтому их начали собирать в бочки, чтобы вывезти на полигоны и утилизировать. 

Повторных признаков появления нефтепродуктов не обнаружено. Вода за пределами бонового ограждения чистая. 

10:25, 30 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
364
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#загрязнение\n#река Иж