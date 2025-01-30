Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на реке Иж Республиканский поисково-спасательный отряд №1 и отряд особого риска ПСС Удмуртии начали собирать абсорбированный нефтепродукт. Об этом в своём Телгерам-канале рассказал председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Напомним, что маслянистые пятна на реке Иж обнаружили 29 января. На месте были установлены боновые заграждения, а на поверхность распылили абсорбент.

Ночью 30 января спасатели мониторили ситуацию и в 00:30 дополнительно обработали вышедшие из стока остатки нефтепродукта сорбентом. По данным на 10:00 30 января, сорбент вступил в реакцию с нефтепродуктами, поэтому их начали собирать в бочки, чтобы вывезти на полигоны и утилизировать.

Повторных признаков появления нефтепродуктов не обнаружено. Вода за пределами бонового ограждения чистая.