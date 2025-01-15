Экс-директора АО «РСК» и ГУП «ТПО ЖКХ» Удмуртии обвиняют в незаконном начислении себе премии

Ижевск. Удмуртия. Зампрокурора Удмуртии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ГУП «Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики» и АО «Республиканская строительная компания». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что бывший руководитель государственного предприятия обвиняется по статье 160 УК РФ «Присвоение, совершённое лицом с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах»).

По версии следствия, в период с апреля 2021 года по январь 2023 года обвиняемый, занимая должность руководителя организаций, учредителем которых являлась Удмуртская Республика, незаконно начислял себе премии. Таким образом он присвоил денежные средства предприятий на сумму свыше 1,6 млн рублей. Уголовное дело подлежит рассмотрению Октябрьским районным судом Ижевска.

Напомним, АО «РСК» — бывшее государственное предприятие «ТПО ЖКХ Удмуртской Республики», с июня 2022 по декабрь 2023 года являлось подрядчиком по капитальному ремонту ледового дворца «Ижсталь».

Напомним, что речь идёт о Евгении Родичкине, которого в августе отправили в СИЗО.

Предыдущий экс-директор госпредприятия и бывший министр строительства республики Иван Ястреб осуждён за получение взятки, мошенничество и превышение должностных полномочий.