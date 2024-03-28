В Удмуртии признали банкротом первого подрядчика по капремонту ледового дворца «Ижсталь»

Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии признал банкротом акционерное общество «Республиканская строительная компания» (АО «РСК») — бывшее государственное предприятие «ТПО ЖКХ Удмуртской Республики». Организация с июня 2022 по декабрь 2023 года являлась подрядчиком по капитальному ремонту ледового дворца «Ижсталь». Данные приводятся в едином федеральном реестре.

Решение о банкротстве компании было принято арбитражным судом 27 декабря 2023 года. За два дня до этого с подрядчиком был расторгнут контракт на проведение работ в ледовом дворце «Ижсталь».

В отношении акционерного общества начата процедура конкурсного производства, управляющим назначен член Ассоциации ведущих арбитражных управляющих «Достояние» Виталий Пачтаускас.

Суд рассмотрит отчёт конкурсного управляющего 26 июня 2024 года.

АО «РСК» является правопреемником государственного предприятия «ТПО ЖКХ Удмуртской Республики», которое прекратило свою деятельность в сентябре 2021 года. Экс-директор госпредприятия и бывший министр строительства республики Иван Ястреб осуждён за получение взятки, мошенничество и превышение должностных полномочий.

Напомним, повторное определение подрядчика на выполнение капитального ремонта ледового дворца «Ижсталь» закончилось ничем. Обе поданные заявки были отклонены.