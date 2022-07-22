Приговор в отношении экс-главы Минстроя Удмуртии вступил в законную силу

Ижевск. Удмуртия. Наказание в отношении экс-главы Минстроя Удмуртии подлежит исполнению. Приговор в отношении Ивана Ястреба и его подельника вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности по Удмуртской Республике.

Напомним, 30 июня 2022 года в Ижевске Октябрьским районным судом был вынесен приговор бывшему министру строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Ивану Ястребу. 33-летнего экс-чиновника осудили по двум статьям: «Получение взятки» и «Мошенничество при получении выплат». Его соучастник Александр Холодов понесет наказание за преступление, классифицируемое как посредничество во взяточничестве.

Причастность Ястреба и Холодова к преступной деятельности установили сотрудники республиканского управления ФСБ, оперативно-розыскные мероприятия проводили работники следственного управления СК России по Удмуртии.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что Иван Ястреб, будучи директором государственного предприятия «ТПО ЖКХ Удмуртской Республики», получил взятку от представителей белгородской фирмы «ОборонПроект31» за содействие при заключении договоров на разработку проектно-сметной документации, необходимой для реализации на территории Удмуртии мероприятий в рамках нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение».

Второй доказанный эпизод мздоимства связан с самарским ООО «Экотон Инжиниринг», от которого Ястреб также получил деньги при заключении договоров на поставку оборудования для очистных сооружений в поселке Кез в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Общая сумма взяток составила 6,4 млн рублей. В обоих случаях роль посредника при передаче денег исполнял Александр Холодов.

Также доказано, что Иван Ястреб незаконно получал от ГУП «ТПО ЖКХ Удмуртской Республики» компенсацию за найм жилья, размер похищенных госсредств оценивается в 400 тыс. рублей.

Суд приговорил Ястреба к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу на сумму 14 млн рублей. Также осужденный лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 7 лет. Холодов осужден на 3 года колонии, ему также предстоит выплатить штраф в размере 10 млн рублей, кроме того, на 3 года ему закрыт путь в муниципальные и государственные служащие.