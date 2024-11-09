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Орангутану Лоле из зоопарка Ижевска исполнилось 29 лет

14:00, 09 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Орангутану Лоле из зоопарка Ижевска исполнилось 29 лет
14:00, 09 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Зоопарк Удмуртии\n#животные\n#праздник
Источник фото: скриншот видео зоопарка Ижевска
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В честь праздника ей подарили одежду и любимые лакомства.

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Ижевска 9 ноября День рождения отмечает орангутан Лола. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. 

Лоле исполнилось 29 лет. В честь праздника сотрудники зоопарка подарили ей красивую одежду, а опекуны именинницы привезли целую корзинку её любимых лакомств и манго. 

Напомним, что 17-летний амурский тигр Марс переехал в ветеринарный отдел и больше не будет показываться посетителям. Зато уже в декабре посетители зоопарка впервые смогут увидеть амурскую тигрицу Саяну.  

 

14:00, 09 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
315
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Зоопарк Удмуртии\n#животные\n#праздник