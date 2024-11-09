Орангутану Лоле из зоопарка Ижевска исполнилось 29 лет

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Ижевска 9 ноября День рождения отмечает орангутан Лола. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Лоле исполнилось 29 лет. В честь праздника сотрудники зоопарка подарили ей красивую одежду, а опекуны именинницы привезли целую корзинку её любимых лакомств и манго.

Напомним, что 17-летний амурский тигр Марс переехал в ветеринарный отдел и больше не будет показываться посетителям. Зато уже в декабре посетители зоопарка впервые смогут увидеть амурскую тигрицу Саяну.