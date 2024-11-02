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В зоопарк Ижевска едут два амурских тигра

16:30, 02 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В зоопарк Ижевска едут два амурских тигра
16:30, 02 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
63
0
#Хабаровск\n#Удмуртия\n#Зоопарк Удмуртии\n#тигры
Источник фото: Приморское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
63
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Их отправили из Хабаровска в Москву, откуда их увезут в Ижевск.

Хабаровск. Хабаровский край. Из Хабаровска в Ижевск едут два амурских тигра. Об этом сообщает Приморское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

31 октября в аэропорту «Хабаровск «Новый» два амурских тигра улетели в Москву. Оттуда хищников на машине привезут в зоопарк Ижевска. Отмечается, что перед отправкой тигры прошли иммунизацию, обработку и клинический осмотр. Специалисты отметили, что хищники здоровы.

Животных привезут, чтобы краснокнижные тигры дали потомство. А также их перевозят в научных и культурно-просветительских целях. 

16:30, 02 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
63
0
#Хабаровск\n#Удмуртия\n#Зоопарк Удмуртии\n#тигры