В зоопарк Ижевска едут два амурских тигра

Хабаровск. Хабаровский край. Из Хабаровска в Ижевск едут два амурских тигра. Об этом сообщает Приморское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

31 октября в аэропорту «Хабаровск «Новый» два амурских тигра улетели в Москву. Оттуда хищников на машине привезут в зоопарк Ижевска. Отмечается, что перед отправкой тигры прошли иммунизацию, обработку и клинический осмотр. Специалисты отметили, что хищники здоровы.

Животных привезут, чтобы краснокнижные тигры дали потомство. А также их перевозят в научных и культурно-просветительских целях.