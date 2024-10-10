Концерн «Калашников» включили на три года в реестр производителей ШВП для высокоточного оборудования

Ижевск. Удмуртия. На шарико-винтовую передачу (ШВП) производства АО «Концерн «Калашников» получена экспертиза о соответствии ШВП производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым к продукции, произведённой на территории РФ согласно Постановлению Правительства РФ № 719 от 17.07.2015 года. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

«Благодаря этому на ближайшие три года концерн «Калашников» включен в реестр государственной информационной системы промышленности как отечественный производитель прецизионных шарико-винтовых передач для высокоточного оборудования», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что данная разработка принадлежит инженерно-конструкторскому коллективу дивизиона станкостроения, который вёл НИОКР с 2018 года. Результатом создания ШВП стало снижение трудоёмкости и металлоёмкости механической обработки, а также ускорение процесса сборки изделия. Компонент может использоваться для широкого спектра фрезерных, токарных и других станков повышенного класса точности.