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Жители Увы высадили в «Роще Мира» сибирские кедры

18:10, 07 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жители Увы высадили в «Роще Мира» сибирские кедры
18:10, 07 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
62
0
#Увинский район\n#Удмуртия\n#деревья
Фото: администрация Увинского района
62
0

Деревья дополнили «Аллею воинов», созданную в память о погибших защитниках страны

Ува. Удмуртия. Сибирские кедры посадили жители Увинского района в «Роще Мира». Об этом сообщает пресс-служба администрации Увинского района. 

Отмечается, что именно сибирский кедр стал символом надежды, памяти и единства. Посадка деревьев прошла 5 октября. Кедры сажали семьи ветеранов войны, неравнодушные жители и ребята из Дома детского творчества. 

Часть новых кедров продолжили «Аллею воинов». Каждое дерево на этой аллее напоминает о погибших мужьях, сыновьях, братьях и племянниках, а также является символом их стойкости и мужества. 

Отмечается, что семья Стяпшиных пришла в полном составе, начиная от самых маленьких, до самых взрослых её членов. Тем самым жители показали связь между прошлым, настоящим и будущим. Также они принесли с собой кедры, которые вырастили сами. 

18:10, 07 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
62
0
#Увинский район\n#Удмуртия\n#деревья