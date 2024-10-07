Жители Увы высадили в «Роще Мира» сибирские кедры

Ува. Удмуртия. Сибирские кедры посадили жители Увинского района в «Роще Мира». Об этом сообщает пресс-служба администрации Увинского района.

Отмечается, что именно сибирский кедр стал символом надежды, памяти и единства. Посадка деревьев прошла 5 октября. Кедры сажали семьи ветеранов войны, неравнодушные жители и ребята из Дома детского творчества.

Часть новых кедров продолжили «Аллею воинов». Каждое дерево на этой аллее напоминает о погибших мужьях, сыновьях, братьях и племянниках, а также является символом их стойкости и мужества.

Отмечается, что семья Стяпшиных пришла в полном составе, начиная от самых маленьких, до самых взрослых её членов. Тем самым жители показали связь между прошлым, настоящим и будущим. Также они принесли с собой кедры, которые вырастили сами.