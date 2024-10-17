Ижевчанам напомнили о том, что старые автомобильные покрышки не вывозятся с мусорных площадок

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска напоминает горожанам о правилах утилизации использованных автомобильных шин и покрышек. Их вывоз с мусорных площадок не предусмотрен.

Отработанные покрышки можно сдать только в специализированные организации, заплатив утилизационный сбор. В настоящий момент заключаются муниципальные контракты на утилизацию старых шин.

«Напоминаем, что покрышки не являются коммунальными отходами, поэтому с контейнерных площадок региональный оператор их не забирает и в услугу вывоза мусора это не входит», — прокомментировали в горадминистрации.