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Ижевчанам напомнили о том, что старые автомобильные покрышки не вывозятся с мусорных площадок

16:41, 17 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевчанам напомнили о том, что старые автомобильные покрышки не вывозятся с мусорных площадок
16:41, 17 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
119
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#покрышки\n#отходы
Источник фото: ИА «Сусанин»
119
0

Их следует самостоятельно вывозить в специальные организации.

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска напоминает горожанам о правилах утилизации использованных автомобильных шин и покрышек. Их вывоз с мусорных площадок не предусмотрен. 

Отработанные покрышки можно сдать только в специализированные организации, заплатив утилизационный сбор. В настоящий момент заключаются муниципальные контракты на утилизацию старых шин. 

«Напоминаем, что покрышки не являются коммунальными отходами, поэтому с контейнерных площадок региональный оператор их не забирает и в услугу вывоза мусора это не входит», — прокомментировали в горадминистрации.

16:41, 17 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
119
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#покрышки\n#отходы