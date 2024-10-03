В Москве завершили расследование дела инфобизнесмена из Удмуртии Аяза Шабутдинова

Москва. Предварительное следствие по делу блогера-предпринимателя из Удмуртии Аяза Шабутдинова закончено. Как передаёт RTVI, об этом следователь уведомил обвиняемого и защитников. Материалы составили более 100 томов.

«На данный момент мы собрали большой объём доказательств полной невиновности Аяза по всем эпизодам и абсурдности обвинения, которое, безусловно, является прецедентным и окажет в дальнейшем негативное правовое влияние на всю сферу образовательных услуг», — цитирует издание слова адвоката предпринимателя Дмитрия Григориади.

По его словам, на каждый пункт обвинения собрана целая база материалов, опровергающих обвинение: независимые экспертизы, аналитические исследования и отчёты, допросы свидетелей, ответы на запросы и другие доказательства. По прогнозам адвокатов, первое судебное заседание состоится в январе-феврале 2025 года.

Напомним, Аяза Шабутдинова арестовали в ноябре 2023 года. 13 августа 2024 года Таганский районный суд Москвы продлил ему меру пресечения в виде нахождения в СИЗО до 16 октября.