В лагере в Удмуртии дети купались в резервуаре противопожарного водоснабжения

В воде резервуара в лагере «Алые зори» нашли возбудителей кишечной инфекции.

Глазов. Удмуртия. Детский лагерь «Алые зори» в Удмуртии вновь привлекли к ответственности – теперь из-за использования резервуара противопожарного водоснабжения в качестве бассейна. Об этом сообщает пресс-служба Глазовского районного суда.

Из протокола следует, что в начале июля на территории лагеря дети купались в резервуаре системы противопожарного водоснабжения для заборы воды. Из-за возникновения у отдыхающих лагеря инфекционных заболеваний Управление Роспотребнадзора провело эпидемиологическое расследование. Результаты забора воды показали, что в ней содержатся возбудители кишечной палочки – норовирусы, что не соответствует нормам СанПина.

Учитывая обстоятельства дела, принято решение запретить лагерю использовать чашу резервуара пожарного водоснабжения до 28 августа. Отмечается, что данный вид административного наказания не повлияет на деятельность юрлица в целом.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в лагере отравились несколько детей. Проверку лагеря проводила прокуратура Удмуртии, а доклад по делу об отравлении затребовал глава СК России Александр Бастрыкин. С 9 июля деятельность лагеря была приостановлена на неделю.