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Четыре марки с изображением автоматов Калашникова поступили в почтовое обращение

12:30, 14 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Четыре марки с изображением автоматов Калашникова поступили в почтовое обращение
12:30, 14 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
37
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Почта России\n#Михаил Калашников
Фото: vk.com/museum_mtk
37
0

Их выпуск приурочили к двум юбилеям: принятию на вооружение АК-47 и 105-летие со дня рождения конструктора.

Ижевск. Удмуртия. В почтовое обращение в Удмуртии ввели четыре марки с изображением автоматов Калашникова. Как сообщила пресс-служба «Почты России», одновременно с Ижевском торжественные церемонии специального гашения состоялись в Москве и Санкт-Петербурге.

В Ижевске церемония состоялась в МВК стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова и была приурочена к 75-летию даты, когда на вооружение Советской армии был принят автомат Калашникова АК-47, а также к 105-летию со дня рождения самого Михаила Калашникова. К этим праздничным событиям «Почта России» выпустила четыре вида марок с изображением нескольких модификаций автоматов Калашникова: АК-47, АКМС, АК74 и АК-12. Тираж марок — 30 000 каждого вида, номинал марки — 31 руб.

Участники церемонии поставили на конвертах с новыми марками свои автографы и оттиск почтового штемпеля. Приобрести марки уже можно во всех отделениях республики.

12:30, 14 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
37
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Почта России\n#Михаил Калашников