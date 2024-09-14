Четыре марки с изображением автоматов Калашникова поступили в почтовое обращение

Ижевск. Удмуртия. В почтовое обращение в Удмуртии ввели четыре марки с изображением автоматов Калашникова. Как сообщила пресс-служба «Почты России», одновременно с Ижевском торжественные церемонии специального гашения состоялись в Москве и Санкт-Петербурге.

В Ижевске церемония состоялась в МВК стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова и была приурочена к 75-летию даты, когда на вооружение Советской армии был принят автомат Калашникова АК-47, а также к 105-летию со дня рождения самого Михаила Калашникова. К этим праздничным событиям «Почта России» выпустила четыре вида марок с изображением нескольких модификаций автоматов Калашникова: АК-47, АКМС, АК74 и АК-12. Тираж марок — 30 000 каждого вида, номинал марки — 31 руб.

Участники церемонии поставили на конвертах с новыми марками свои автографы и оттиск почтового штемпеля. Приобрести марки уже можно во всех отделениях республики.